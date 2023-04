Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sport in der Coronakrise: Das junge Trainerteam der Paddlergilde geht unter die Filmer. Nachwuchssuche per Videoclip ist angesagt. Dabei spielt das Maskottchen, der wissbegierige Bär Bootie, eine Hauptrolle. Auch wenn der Wind manche Aufnahme verwehte, s o haben die Dreharbeiten am Gelterswoog der Filmcrew doch eine Menge Spaß gemacht.

Der Paddlergilde geht es in diesen Zeiten wie allen Vereinen: Neue Mitglieder kommen kaum, und Nachwuchswerbung gestaltet sich schwierig. „Da wir in diesem Jahr leider nicht wie in 2019 an verschiedenen