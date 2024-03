Ohne Boote, aber überaus erfolgreich ist die Paddlergilde Kaiserslautern in Mannheim in die neue Saison gestartet.

Der Paddlergilde-Nachwuchs traf sich an Land mit dem Nachwuchs aus anderen Vereinen, um sich bei athletischen Übungen, Geschicklichkeit und Ausdauer in ihren Altersklassen zu messen. Mit dieser Vielseitigkeit soll im Training eine einseitige Belastung der Kinder vermieden werden. Der Athletikwettkampf vor der Rennsaison gibt einen guten Anhaltspunkt, wie fit die jungen Paddler aus dem Winter gekommen sind. „Sehr fit, und dazu noch hoch motiviert“, fasst Theresa Ungemach, Fachwartin der Paddlergilde Rennsport, die Leistungen der mit nach Mannheim gereisten zehn- bis 14-jährigen Sportlerinnen und Sportler zusammen.

Wintertraining hat sich gelohnt

„Nahezu alle, die zum wiederholten Male teilnahmen, konnten im Vergleich zum letzten Jahr ihre Platzierung deutlich verbessern und sich so für ihren Fleiß im Training über den Winter hinweg belohnen“, freut sich die Trainerin für die jungen Paddler. Siegerpokale nahmen Morgan Fox und Jonas Jacob mit zurück nach Kaiserslautern. Für die beiden 14-Jährigen war es, bedingt durch die Jahrgangsgrenze, der letzte Athletikwettkampf.

Kennedy Fox, Joshua Sutor und Leonard Andres holten in Mannheim Bronzeplätze. Aber auch alle anderen Nachwuchssportler der Paddlergilde, die zum Teil ihren allerersten Athletikwettkampf bestritten, wussten sich gut zu beweisen und sind bereit für die Saison auf dem Wasser. Bei anstehenden Trainingslagern in Annweiler, am heimatlichen Gelterswoog, in Mannheim und Karlsruhe werden die jungen Paddler nun noch Wasserkilometer sammeln, wieder gemeinsam in die Boote steigen, um dann für die ersten Regatten des Jahres gerüstet zu sein.