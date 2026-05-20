Im Boot der Rheinbrüder Karlsruhe holt die 15-Jährige bei der Regatta am Baldeneysee in Essen zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze.

Kanusportlerin Morgan Fox überzeugte bei der ersten hochkarätigen Regatta der Saison. Die 15-Jährige, bei der Paddlergilde Kaiserslautern am Gelterswoog daheim, trainiert zudem in Karlsruhe bei den Rheinbrüdern. Bei Regatten sitzt sie im Karlsruher Boot. So auch am Baldeneysee in Essen und das überaus erfolgreich. Morgan Fox gewann im K1 über 200 Meter. Im K2 legte sie mit Hannah Schmidt-Kufeke, ebenfalls Rheinbrüder Karlsruhe, noch einmal Gold nach. Über die 500 Meter holte Fox dann Silber im K1 und nahm Bronze im K4 über 500 Meter gemeinsam mit Hannah Schmidt-Kufeke, Lilli Simon und Jessica Peia-Damian entgegen.