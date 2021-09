Bei den Deutschen Kanumeisterschaften im August, stand Liv Grete Köntopp zweimal auf dem Silberplatz. Die Paddlergilde Kaiserslautern hat es sich nicht nehmen lassen seine zweifache deutsche Vizemeisterin in der Kanu-Schülerklasse und den nicht platzierten aber erfolgreichen DM-Jugendstarter Emil Flohr nun am Gelterswoog zu ehren.

Die beiden Kanuten steigen zwar mittlerweile für den WSV Mannheim-Sandhofen ins Boot, sind aber wie bisher Gelterswoog-Kanuten durch und durch. Trainiert wird hier noch immer. Die Vizemeisterin musste dennoch mit einer List an den See gelockt werden. Wegen der Corona-Impfung hat sie eigentlich eine Woche trainings- und seefrei. Sie wurde unter dem Vorwand, die Reinigung des Rennstall-Geräteschuppens stehe an und sie sei zum Helfen eingeteilt, überredet. Statt Putzlappen gab es dann Orangensaft zum Anstoßen.