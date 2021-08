Vom ruhigen Gelterswoog an den welligen Bodensee, und das noch nach langer Wettkampfpause. Das stellte den Paddlergilde-Nachwuchs bei der Bodensee-Kanu-Ring (BKR) Regatta in Romanshorn in der Schweiz vor Herausforderungen. Große Ansprüche stellte das Trainerteam um Theresa Ungemach erst gar nicht, wurde aber überrascht.

„Ursprünglich reisten wir mit dem Gedanken an, den Sportlern endlich wieder ein bisschen Wettkampfflair bieten zu können“, wusste Ungemach, die Rennsportliche Leiterin der Paddlergilde, um die widrigen Bedingungen des Bodensees. So wurde das Motto ausgegeben „Das Ziel ist das Ziel – jede Medaille ist ein Bonus“. Auch wenn es beim Einfahren vor der Regatta anfängliche Kenterungen gab, der Gegner völlig unbekannt war, konnte die Paddlergilde mit reichlich „Bonus“ nach Hause zurückkehren, die Erwartungen wurden mehr als übertroffen.

Eine besonders große Ausbeute konnten die jüngeren Sportler verzeichnen. Sowohl der Mädchenvierer mit Kennedy Fox, Morgan Fox, Leonie Jacob und Marie Krol als auch der Jungenvierer mit Jonas Jacob, Julius Kröner, Collin Schwarz unterstützt durch Morgan Fox errangen Siege. Besondere Anerkennung in der Schweiz bekamen die jüngsten Mädchen im K1 über 500 Meter, bei der das gesamte Podest durch die Kanutinnen der Paddlergilde besetzt war.

Kein Halligalli-Ausflug

„Die Schweizer BKR-Regatta war alles andere als ein Halligalli-Ausflug“, stellt Theresa Ungemach klar, dass es die Jugend- und Juniorenfahrer schon deshalb nicht leicht hatten, da in diesen Altersklassen die Startplätze bei den Olympic Hope Games für die Schweizer Sportler ausgefahren wurden. Trotzdem wurden auch in dieser Altersklasse viele Endlaufplatzierungen und sogar auch eine Medaille im K4 erpaddelt. Als etwas ganz Besonderes schildert Ungemach die K2-Mixed Rennen, in denen jeweils gemeinsam die „großen Jungs“ mit den „kleinen Mädels“ am Start standen. Auch ein Feld mit sage und schreibe 21 Booten, alle unterwegs im 200-Meter-Sprint-Rennen, war für die Paddler vom Gelterswoog ein besonderes Erlebnis.

Ergebnisse

1. Platz

Kennedy Fox, K1 200 m, Morgan Fox K1 500 m, Victoria Ungemach, K1 200 m, Morgan Fox/Leonie Jacob, K2 500 m, Kennedy Fox/Morgan Fox/Leonie Jacob/Marie Krol, K4 500 m, Morgan Fox/Jonas Jacob/Julius Kröner/Collin Schwarz, K4 500 m

2. Platz

Kennedy Fox, K1 1000 m, Leonie Jacob, K1 500 m, Jonas Jacob/Collin Schwarz, K2 500 m, Julius Kröner/Collin Schwarz, K2 2000 m

3. Platz

Marie Krol, K1 500 m, Kennedy Fox/Marie Krol, K2 500 m, Julius Kröner/Nino Imoberdorf (Schweiz), K2 500 m, Marie Krol/Marek Diederich, K2 mixed 200 m,

Emil Flohr/Luke Schäfer/David Ungemach/Justus Vollrath, K4 500 m

4. Platz

Jonas Jacob, K1 2000 m, Jonas Jacob, K1 500 m, Emil Flohr/David Ungemach, K2 200 m

5. Platz

Julius Kröner, K1 500 m, Emil Flohr, K1 500 m, Luke Schäfer/Justus Vollrath, K2 200 m

6. Platz

Emil Flohr/David Ungemach, K2 500 m

7. Platz

Collin Schwarz, K1 500 m, Justus Vollrath, K1 500 m, Luke Schäfer/Justus Vollrath, K2 500 m

8. Platz

David Ungemach, K1 200 m, David Ungemach K1 500 m

9. Platz

Justus Vollrath, K1 200 m, Luke Schäfer K1 500 m, Victoria Ungemach/Luke Schäfer, K2 mixed 200 m

11. Platz

Leonie Jacob/David Ungemach, K2 mixed 200 m

12. Platz

Kennedy Fox/Emil Flohr, K2 mixed 200 m