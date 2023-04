Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sport in der Corona-Krise: Der Sport liegt am Boden, offizielles Wettkampftraining ist nicht möglich, auch nicht bei der Paddlergilde am Gelterswoog. Die Trainer geben ihr Bestes, halten den Kontakt und schauen mehrfach in der Woche in fremde Wohnzimmer.

Am Gelterswoog in Kaiserslautern zeigt sich derzeit ein recht eigenwilliges Szenario: Einer ziehen ihre Bahn auf dem Wasser, streng auf gehörigen Abstand bedacht und in entgegengesetzter Richtung. Am Rand