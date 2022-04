Polizisten getreten, geschlagen und bespuckt hat ein aggressives Paar am Montagabend in Enkenbach-Alsenborn. Beide waren betrunken. Wie die Polizei berichtet, ging alles mit einer Streiterei in der Bahnhofstraße los. Gegen 18 Uhr meldeten Zeugen, dass sich zwei Männer lautstark stritten und sich die Situation zuspitze. Polizisten trennten die Streithähne und nahmen ihre Personalien auf. Die beiden Männer erhielten einen Platzverweis und gingen. Kaum war die Streife abgerückt, wurde eine Schlägerei mit den selben Beteiligten gemeldet. Als sich die Polizeibeamten näherten, konnten sie sehen, wie der 30-jährige Mann auf den 48-Jährigen einschlug und eintrat. Erneut wurden die beiden voneinander getrennt. Der Jüngere wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei trat er nach einem der Polizisten. In diesem Moment mischte sich die Freundin des Mannes ein und versuchte, die Fesselung ihres Freundes zu verhindern. Die 33-Jährige wurde ebenfalls zu Boden gebracht, wobei sie die Einsatzkräfte bespuckte und nach ihnen trat und schlug. Beide waren stark alkoholisiert. Der 30-Jährige hatte laut Schnelltest einen Pegel von 3,15 Promille, seine Freundin 1,84 Promille. Beide wurden zur nächsten Dienststelle gebracht. Der Mann kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die 33-jährige Frau wurde wieder entlassen. Gegen beide wird wegen Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung strafrechtlich ermittelt. Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.