Es gab drei Gründe, das Protestantenhaus beim Fackelrondell zu bauen: Der Protestanten-Verein und der Protestantische Frauenverein waren nach Beschlagnahme ihres Gemeindehauses in der Schwanenstraße durch die französische Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg ohne Heim. Die Rundumbebauung des Fackelrondels hatte auf der Ostseite wegen des Sumpfgebiets des ehemaligen Fackelwoogs eine Baulücke, die es zu schließen galt, und drittens: Baudirektor Hermann Hussong wollte durch einen Neubau versuchen, die Innenstadt aufzuweiten und so die Leute über die Fackelstraße „hinauszulocken“.

Hussong und Architekt Alois Loch realisierten das Projekt. Grundsteinlegung für den östlichen Teil, für den Protestantischen Frauenverein, war am 6. Oktober 1928 und für den westlichen Teil, für das Vereinshaus des Protestanten-Vereins am 26. Mai 1929. Bei der Grundsteinlegung für das Vereinshaus hielt Theodor Zink eine Festansprache. Dem Grundstein wurde eine Kupferrolle mit einer Urkunde beigelegt. Der Text war etwas pathetisch, vielleicht in Erinnerung an Napoleon: „...und vor dem Grundstück liegt der Fackelplatz, den eine Heerstraße der Weltgeschichte durchschneidet ...“ Beim Abriss des Komplexes im Jahr 1999 fand man den Grundstein des Gebäudeteils des Frauenvereins. Das Theodor-Zink-Museum bewahrt ihn auf.

Im Erdgeschoss des noch 1929 fertiggestellten Bauwerks wurde eine Ladenzeile eröffnet. Doch der erwartete Publikumsverkehr blieb aus. Ein Fotogeschäft und ein Reformhaus sorgten ab den 1930er Jahren für etwas Belebung. Ein weiterer Versuch: Der Saal des Protestantischen Gesellschaftshauses wurde in einen Filmpalast mit 800 Plätzen umgebaut. Eröffnung war am 3. September 1937 mit dem Film „7 Ohrfeigen“. Für einen Kinobesuch ging man auch mal „aus der Fackelstraße hinaus“. Den am 30. April 1939 eingeweihten Fackelwoog-Brunnen wollten alle sehen. Auch das von den 1950er bis in die 1990er Jahre im ehemaligen Protestantenhaus eingemietete Pfalztheater trug einen Teil dazu bei, das Fackelrondell zu beleben.

Das Kaufhaus Karstadt öffnete am 29. April 1977. Dann war die Innenstadt nach Hussongs Idee über die Fackelstraße hinaus ausgedehnt und belebt. Das am 25. März 2015 eröffnete Einkaufszentrum „K in Lautern“ ist schließlich ein völlig neues Stück Innenstadt geworden. Am 9. Januar 1993 steht in der RHEINPFALZ, dass sich Oberbürgermeister Gerhard Piontek die freiwerdende Fläche des abzureißenden Pfalztheaters als Busbahnhof oder City-Straßenbahnhaltestelle vorstellen könne. Oberbürgermeister Bernhard Deubig schlug eine „Wasserfläche mit viel Grün“ vor.