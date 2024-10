Der Streit eines jungen Paares in der Fußgängerzone hat am Mittwochmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen alarmierten die Streife, weil sie beobachtet hatten, dass der Mann seine Begleiterin vor einem Bekleidungsgeschäft in der Fackelstraße mehrfach geschlagen hat. Als ein Zeuge das Pärchen darauf ansprach, zog der Mann die Frau weg und sie gingen weg. Zwei der Zeugen kannte das Pärchen und konnte den Polizeibeamten Angaben zu ihren Kontaktdaten machen. Die 18-jährige Frau wurde daraufhin telefonisch erreicht. Sie gab zwar an, einen Streit mit ihrem Freund gehabt zu haben. Von einer Körperverletzung wollte sie allerdings nichts wissen und verzichtete auf einen Strafantrag. Die weiteren Ermittlungen laufen.