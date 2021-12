Wie gut, dass sich Weihnachten nicht absagen lässt! Wartete man doch am Pfalztheater pandemiebedingt ein Jahr lang auf die Premiere der 2021-jährigen biblischen Geschichte „Ox & Esel“. Am Samstag kam das Schauspiel von Norbert Ebel nun endlich auf die Werkstattbühne.

Ein Stall. An der Wand ein Klamottenhaken. Strohkisten zum Sitzen. In der Mitte ein blecherner Schubkarren voll Stroh. Draußen rauscht der Wind. Fegt ums Gebäude. Pfeift durch Wandritzen. Plötzlich schweres Stapfen. Ox kommt heim, zieht seine Weste aus, hängt sie an den Haken, nimmt den Nasenring ab, bindet sich die weiße Serviette um den Hals, greift nach Messer und Gabel, steht heißhungrig am Karren voll Stroh. Da! Er schreckt zurück. Ein Wimmern hallt ihm entgegen. Entsetzt schreit er: „Esel!“ Schnell trudelt der Stallgenosse ein und erzählt erst einmal überschwänglich seine Erlebnisse. Ox platzt raus: „Schnauze!“, während seine Klaue auf ein eingewickeltes Etwas in seinem Futter zeigt. Er brüllt Esel an: „Raus! Raus damit!“

Was dann folgt, stellt das gewohnte Stallleben auf den Kopf: Vertrautes scheint verschwunden, nur fremder Geruch, fremdes Wimmern. Während Esel gerührt nähertritt, reagiert Ox panisch. Als fremd und beängstigend empfindet er das Kind. Da kann Esel noch so viel berichten, was sich Menschen draußen erzählen: Weil Herodes das Baby Jesu suche, gab er ein „Gerücht, äh, ein Gedicht, ach was, ein Gesetz“ raus. Darin stehe geschrieben, dass sich jeder zählen lassen müsse. „Auf den Straßen ist ein heilloses Gehänge, äh Gedränge – alle Hotels sind ausgebucht.“ Zornig keift Ox weiter. Esel sorgt sich, sucht ein Versteck für das Baby. Will die Eltern suchen. Besorgt Milch.

Ein packendes Stück

Beruhigt das Kind. Langsam, noch furchtsam, sucht auch Ox Blickkontakt. Mit seinen Klauen packt er den Karren, schaukelt das Kind. Der Streit endet: „Wir behalten es!“ Gerade rechtzeitig sind sich beide einig. Herodes Häscher klopfen. Ox verschwindet. Hinterm Stall kracht und scheppert es. Kurzer Prozess. Die Gefahr ist vorüber. Tiefes Durchatmen zaubert drinnen eine Stimmung zärtlicher Freude und friedvoller Ruhe: „Es schläft.“ Und während beide auf ihren Nachtlagern neben dem Karren noch vor sich hin murmeln, senkt sich im aufblitzenden Sternenlicht eine tatsächlich wundersam Heilige Nacht nieder zur Erde.

Es ist ein packendes Stück, das Philipp Adam als Ox und Robert Flanze als Esel unter der Regie von Michael Kamp spielen. Die biblische Geschichte neu erzählt, kommt sie doch unerwartet aus Sicht der Stalltiere und zudem ergreifend emotional geschauspielert, wie aus Fremdheit und Streit schließlich Fürsorge und Zuneigung, aus Angst und Panik ein Lächeln der Nächstenliebe erwächst. Eine überzeugende Weihnachtsbotschaft, erzählt in sehenswerten 50 Minuten voller eigensinniger Situationskomik zweier starker Charaktere.

Info

Weitere „Ox & Esel“-Termine für Kinder ab fünf Jahren jeweils um 16 Uhr am 20., 21., 22., 23., 27., 28. und 29. Dezember.