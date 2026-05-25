Es lebe der Jazz! Er bringt seit über 100 Jahren entweder zum Standardrepertoire gehörenden Titeln immer wieder neue Annäherungsversuche mit eigenen Adaptionen hervor.

Oder hebt Formationen wie das Overseas Quartett aus der Taufe, die in alten Spuren Neues komponieren, arrangieren und kreieren. Nicht nur das Quartett wurde mit der Herausforderung aus der Reserve gelockt, auch ein erstaunlich junges Publikum begeisterte sich im Cotton-Club am Samstag für diese Höhenflüge.

Das eindrucksvolle Konzert mit Lokalmatadoren wie Jazzpianist Philipp Huchzermeier aus Mölschbach und am Ramsteiner Gymnasium Musiklehrer sowie dem in der regionalen Jazzszene bekannten Tenor-Saxophonisten Maximilian Kohns wirft grundsätzliche Fragen auf: Die sich als „Overseas Quartett“ gefundene Combo mit weiterhin Schlagzeuger Dominik Schmitt aus Osnabrück und Bassist (Kontrabass und Bassgitarre) Patrick Atwater aus Nashville und extra eingeflogen kann bei unterschiedlichen Hauptberufen und Wohnorten gar nicht regelmäßig proben und reüssiert dennoch mit einem Höchstmaß an Koordination und Übereinstimmung klanglich, stilistisch, rhythmisch und überrascht durch perfektioniertes Timing im Zusammenspiel.

Ideen und Partituren über den großen Teich

Seit der Gründung 2019 hatte die Band bis zum jetzigen Konzert insgesamt nur drei Proben, wie ist das auf diesem Niveau möglich? Nun, zunächst einmal: Huchzermeier und Atwater lernten sich schon 2012 bei gemeinsamen Studien in Colorado kennen und komponieren oder arrangieren im gleichen Stil für diese Besetzung. Sozusagen über den Teich gehen Ideen und Partituren hin und her bis ein Arrangement „steht“ und den Ausführenden dann auch auf den „Leib geschrieben“ ist.

In der Klassik setzt der Musiker fertige Partituren um, hier im Jazz ist es ein Entstehungsprozess, der die Fähigkeiten, Möglichkeiten und Stärken der Ausführenden optimal nutzt. So entwickelte sich über die Jahre ein Repertoire an Titeln, an dem alle mehr oder weniger mitwirken und sich dann möglicherweise in einer Art Generalprobe für die gelungensten Stücke entscheiden. Abhängig zudem von Tagesform und Rahmen.

Reibungsloser Ablauf

Was Jazzer auch auszeichnet ist, dass sie fast alle in mehreren Formationen spielen, also gewohnt sind, sich situativ einzustellen und anzupassen, während Klassiker meistens in einem Orchester spielen. Natürlich schreiben Interpreten wie etwa Saxophonist Kohns sich eigens Bravourstücke wie „Queens of Kids“, wo sie spezielle Effekte einbauen, die außer ihnen kaum jemand so hinbekommt. Wenn einige Soli dann doch länger als geplant verlaufen (bei Bassist Atwater etwa), dann reagieren eben die anderen darauf. Fehler im eigentlichen Sinn als „Daneben-Greifen“ gibt es ohnehin eigentlich im Jazz nicht, denn „harmoniefremde“ Töne gehören zum Wesen des Jazz, die Frage ist nur, wie man dann weiter verfährt – und das können Jazzer mit ihren Harmonieschemata ohnehin. Das bewies der nahtlose und reibungslose Ablauf, der trotz vieler Freiheiten und Wiederholungen von bestimmten Floskeln dennoch den verbindenden Faden nicht verliert.

Und noch etwas: Die Unisono-Stellen dieses Programms im Stilbereich von Funk und Fusion sind durchaus machbar, leichter fasslich und eingängig, die Solostellen geben Raum für eigene Veränderungen, die jeder für sich nutzt oder nach Tagesform vereinfacht. Hier wurde trotz dieser Rahmenbedingungen auch mal risikoreich und spielfreudig ausprobiert, an den Tasten von Huchzermeier sowie an den Klappen von Kohns. Allerdings ohne sich zu verlieren. Funk, Fusion, Soul, Stilelemente des klassischen Jazz sporadisch ergeben zusammen eine sehr lebendige Abfolge. Vielleicht fehlte bei den Eigenkompositionen und selbst arrangierten Titeln manchmal der Wiedererkennungseffekt, es braucht eben auch ein Publikum, das neugierig auf dieses „Neuland“ ist. Beim Overseas Quartett hörte man ideenreiche Durchführungen von durchaus ansprechender melodischer Substanz, nicht banal, sondern ausgefeilt und eine Spur variantenreicher und fetziger als sonst in der Szene gewohnt.