Vor vier Jahren schon starb der bekannte Modedesigner Otto Kern im Alter von 67 Jahren in Monaco. Großgeworden aber ist er in Kaiserslautern, wo er lange Jahre in einer Villa auf dem Bännjerrück lebte. 40 bis 50 Stücke aus der Zeit werden jetzt bei einer Auktion im Saarland versteigert.

Seit der Jahrtausendwende wohnte der Hemdenkönig, wie ihn viele nannten, im Fürstentum am Mittelmeer. „Davor schon hat er die Villa mit großem Garten und einem Aufgang über