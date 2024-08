Ab Montag, 12. August, wird die Otterberger Straße zwischen Waschmühle und Morlautern laut Stadt für mehrere Monate für den Verkehr gesperrt. Grund dafür ist, dass das neue Regenrückhaltebeckens in Morlautern an die Kanalisation angeschlossen werden muss. Deswegen gab es zunächst eine Vollsperrung in der Haselstraße. Nun ist der zweite Bauabschnitt in der Otterberger Straße dran. Eine Umleitung wird über die Galappmühler Straße und die L387 (Neue Straße) ausgeschildert. Die Zu- und Ausfahrt der Haselstraße in die Otterberger Straße bleibt über die gesamte Bauzeit voll gesperrt, das Freibad soll von Bussen trotzdem angefahren werden, hieß es bei der Vorstellung der Baustelle im Juni. Der Fußgängerverkehr ist von der Baustelle nicht betroffen. Wie die Stadtwerke mitteilen, hat die Baustelle Auswirkungen auf die Buslinien 109 und 112. Die Fahrten der Linie 109 führen in beide Richtungen über die Galappmühler Straße. Die Fahrten der Linie 112 erfolgen für die Dauer der Sperrung nur noch teilweise über die Waschmühle. In der Galappmühler Straße sind entsprechende Ersatzhaltestellen eingerichtet.