Die Grünen-Fraktion des Stadtrats Otterberg schreibt, sie begrüße das Urteil im Deponie-Prozess. Kritisiert wird jedoch die Kreisverwaltung Kaiserslautern.

Ein Bauunternehmer, der illegal Erdaushub und Bauschutt auf dem Weinbrunnerhof entsorgt hat, ist vom Amtsgericht Kaiserslautern zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie zur Zahlung von 30.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation verurteilt worden. „Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, so ist es doch ein erster Erfolg für den Umweltschutz und ein Zeichen, dass dieses Geschäftsmodell der illegalen Entsorgung, um Kosten zu sparen, strafbar ist“, schreibt die Otterberger Grünen-Stadtratsfraktion.

Es wird erinnert: Die Fraktion habe bereits 2023 im Stadtrat die Untätigkeit der Kreisverwaltung angeprangert und einen Antrag eingebracht, der wirksame Maßnahmen gegen diese illegale Entsorgung in den Ortsteilen Weinbrunnerhof und Drehenthalerhof forderte. „Diesem Antrag hat der Stadtrat damals einstimmig zugestimmt. Doch erst als die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt das Verfahren übernahm, kam es zur Anklage gegen den Bauunternehmer wegen Betreibens einer illegalen Deponie auf dem Weinbrunnerhof“, heißt es im Schreiben der Fraktion.

Grüne fragen: Wie war das möglich?

Die Grünen monieren: „Die illegalen Ablagerungen am Drehenthalerhof werden weiterhin von der Kreisverwaltung bearbeitet. Ein Mitarbeiter dieser Verwaltung lobte jetzt vor Gericht das außerordentlich kooperative Verhalten dieser Baufirma. Das wirft die Frage auf, wieso seit Jahren Hunderte Lkw-Ladungen Material illegal abgeladen werden konnten und dort immer noch liegen.“