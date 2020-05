Den Außenspiegel eines parkenden Autos hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Otterberger Hauptstraße beschädigt. Vermutlich streifte er den Wagen beim Vorbeifahren. Der entstandene Schaden kümmerte den Unbekannten aber nicht, er fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Der Schaden am parkenden Renault beträgt mindestens 500 Euro. Wer am Montag den Unfall in der Hauptstraße beobachtet hat und Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, sollte sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631/3692150 melden.