Den meisten Frauen, die während der vergangenen vier Jahrzehnte in Deutschland ein Kind zur Welt gebracht haben, dürfte der Name von Hannah Lothrop geläufig sein. Sie ist die Autorin des „Stillbuchs“, das seit 1980 über 45 Auflagen erlebte, in mehrere Sprachen übersetzt wurde und als grundlegendes Standardwerk über Säuglingsernährung gilt.

In Otterberg gibt es seit zwei Jahren eine nach der Psychologin und Atemtherapeutin benannte Straße. Hannah Lothrop, geborene Lauer, kam 1945 in der Wallonenstadt zur