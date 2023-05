Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Otterbach wird auf hohem Niveau Boule gespielt. Früher war das Team gar in der deutschen Eliteklasse, der Ersten Bundesliga, am Start. Heute ist der Klub in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, in der Rheinland-Pfalz-Liga angekommen. „Wir waren von der Qualität vielleicht nicht die beste Mannschaft, aber wir hatten eine Harmonie bei uns im Verein. Das haben uns viele Gegner bescheinigt“, sagt Rudi Fritzinger vom Bouleverein Kaiserslautern BC Otterbach.

Den besten Ruf haben die Boulesportler nicht. Alte Leute werfen ein paar Kugeln von A nach B und schauen, wer am nächsten am Schweinchen oder der Wutz ist, der Zielkugel, die sportfachlich