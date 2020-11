Der parteilose Bewerber Oswald Kullmer ist neuer Ortsbürgermeister von Waldleiningen. Als einziger Kandidat stellte er sich am Sonntag dem Votum der 318 Wahlberechtigten: 69,7 Prozent der Bürger gaben ihm ihre Stimme. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,6 Prozent. 120 Wahlberechtigte hatten ihre Stimme bereits im Vorfeld per Briefwahl abgegeben. Oswald Kullmer folgt auf Rainer Decker, der im Januar überraschend zurückgetreten war. Seither führte der 74-jährige Rentner bereits als Erster Beigeordneter die Amtsgeschäfte in der knapp 400-Einwohner-Gemeinde im Pfälzerwald.