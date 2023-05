Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn die Katholiken nach Gründonnerstag und Karfreitag in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag das Osterfest feiern, kommt der Liturgie der Osternacht eine besondere Bedeutung zu. Etwas kleiner als in den Vorjahren wird in der Pfarrei St. Martin das Osterfeuer ausfallen.

Nicht vor der Martinskirche, sondern etwas zurückgezogen im Pfarrgarten wird in der Dunkelheit das Osterfeuer brennen. An dem wird Pfarrer Andreas Keller die Osterkerze entzünden. Als Symbol für