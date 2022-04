Ein kleines bisschen Freude in schwierigen Zeiten: Mitglieder der Begegnungsstätte Siedler und Eigenheimer Grübentälchen verteilten am Ostermontag bunte Ostereier an ukrainische Flüchtlingskinder. Die Dankbarkeit war trotz Sprachbarrieren zu sehen, zu hören und zu spüren.

Kinder zum Lachen bringen, die durch einen Krieg schlagartig ihr Zuhause verlassen und unter Bombenschlägen in ein fremdes Land fliehen mussten – gibt es etwas Schöneres? In diesen Tagen wohl kaum. Und so haben die beiden Vereinsvorsitzenden Michael Illig und Silke Hanf-Poppitz einiges aufgezogen, um dieses Lachen zu ermöglichen. Genau das war die Grundidee, als die Begegnungsstätte 2019 eröffnet wurde: Verschiedene Kulturen und Generationen an einem Ort zusammenzubringen und miteinander interagieren zu lassen.

Mit ihrem Team aus zehn Vorstands- und etlichen weiteren Mitgliedern versuchen Illig und Hanf-Poppitz die gute Stimmung und gemeinsame Begegnungen in der Stadt voranzubringen. Mit kleinen Festen, Faschingsfeiern, Laternenumzügen und gemeinsamen Strickkreisen gelang ihnen das bisher immer sehr gut – auch in den anstrengenden Zeiten der Pandemie.

Entscheidung fiel kurzfristig

Und nun stellt der Ukraine-Krieg eine neue Herausforderung dar. „Wir wollen als Verein die Menschen in dieser Situation unterstützen“, so Illig. Die Idee entstand, als die zwei Vorsitzenden ihren traditionellen Karfreitagsspaziergang für die Kinder aus der Siedlung planten. „Dann haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, die ukrainischen Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Zoar-Alten- und Pflegeheims – betrieben vom Deutschen Roten Kreuz – mit einzuladen“, erzählt Hanf-Poppitz. Mit der Unterstützung von Vereinsmitglied Christiane Ruth und ihrem Ehemann wurde die Einladung persönlich verteilt an die ukrainischen Kinder und ihre Mütter – die Väter kämpfen noch immer tagtäglich für ihr Heimatland. Und viele folgten der Einladung. Etwa 24 Geflüchtete waren es am Ende.

Übersetzer ausgefallen

Vom Treffpunkt des alten Bürgerhospitals in der Mennonitenstraße 28 aus ging es mit dem Osterhasen – bürgerlich Angela Illig – voraus durch die Straßen bis zu dem Vereinsgebäude in der Schreberstraße 1, wo bereits frischer Kaffee, selbst gemachte Kuchen, lustige Spiele und bunte Geschenktüten auf die Angekommenen warteten. „Sie merkten direkt, dass sie willkommen sind“, beobachtete Michael Illig. „Die sind gleich hier auf den Platz gestürmt und haben ihre Plätze eingenommen.“ Zwei Übersetzer sind kurzfristig ausgefallen, weshalb die Willkommensrede kürzer als geplant und auf Russisch gehalten werden musste. Der Gedanke kam jedoch auch trotz Sprachbarriere direkt an. „Wir wollen den Kindern ein bisschen Freude zurückgeben. Ihnen etwas anderes in den Kopf bringen als den Krieg. Wenigstens für ein paar Stunden“, sagt Hanf-Poppitz, selbst Mutter. Für sie ist das besonders wichtig. „Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sie aktuell durchmachen müssen.“ Wie belebend war es da, den Kinder beim freudigen „Eierlaufen“ zuzusehen.

Mit der Aktion war definitiv viel Arbeit verbunden, die das Vereinsteam nicht bezahlt bekommt, aber damit unbezahlbare Freude schafft. „Es gab keine trüben Gesichter. Alle Kinder haben gelacht. Ich glaube also, wir haben unser Ziel erreicht.“