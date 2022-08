Halit Osmani kann es immer noch – das Toreschießen. Mit fünf Treffern schoss er die zweite Mannschaft des SV Alsenborn gegen den ASV Winnweiler II fast im Alleingang zum Sieg. „Das kommt manchmal noch vor“, kommentierte der mittlerweile 38 Jahre alte Stürmer trocken seinen Fünferpack, bei dem er es in dieser Auftaktpartie zur Fußball-B-Klassen-Runde nicht beließ.

Bereitete er doch auch noch Tim Kröhlers Treffer vor. So stand am Ende ein 6:0-Erfolg für das Alsenborner Team, das Osmani zusammen mit Sascha Müller trainiert. Tore waren schon immer ein Markenzeichen Osmanis, der in seinen Jahren beim TuS Hohenecken zu den besten Angreifern der Verbandsliga gehörte. Aber fünf Mal in einem Spiel zu treffen, das ist auch für einen Goalgetter wie ihn etwas ganz Besonderes. „Nach dem Spiel habe ich viele Komplimente bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe“, sagt der Vollblutstürmer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seinen jungen Teamkollegen zu zeigen, „wie es geht, das Toreschießen“. Sollte er gebraucht werden, dann wäre er auch bereit, sagt Halit Osmani, in der ersten Mannschaft des SVA auf Torjagd zu gehen.