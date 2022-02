In Siegelbach schlagen die Wellen hoch, weil dort an den Weihern über 200 Bäume gefällt wurden. Bürger sprechen von Kahlschlag, Bettina Dech-Pschorn, Leiterin des Referats Umwelt, verteidigt das Vorgehen.

Es handele sich um Maßnahmen der Landespflege, erläuterte die Referatsleiterin am Montagabend im Stadtrat. Mindestens 200 Bäume seien gefällt worden. Es seien auch deshalb so viele, weil in dem Gebiet jahrelang gar nicht passiert sei. Teilweise hätten Bäume gefällt werden müssen, um überhaupt in das Gebiet reinzukommen, so Dech-Pschorn. Die Stadtbildpflege habe dort zunächst Kontrollen durchgeführt, dann seien die Maßnahmen, die der Verkehrssicherungspflicht dienten, ausgeschrieben worden. „Der Ortsvorsteher war vorab informiert“, auch die Öffentlichkeit sei im Vorfeld in Kenntnis gesetzt worden, so Dech-Pschorn. Es gebe für die Baumfällungen keinerlei wirtschaftliches Interesse, betonte sie. „Es waren wichtige Pflegemaßnahmen, die der Sicherheit dienen.“ Man müsse auch gewährleisten, dass keine Bäume in die Weiher fallen.

Ortsbeirat hatte Pflegemaßnahmen angeregt

Ortsvorsteher Gerd Hach bestätigte auf Anfrage die Aussagen von Dech-Pschorn und hat auch Verständnis für die Arbeiten. Es sei tatsächlich jahrelang in dem Gebiet nichts geschehen. Jetzt sehe es nicht gut aus, da müsse erst wieder etwas aufwachsen. Aber er sei optimistisch, dass sich das Areal schon in einem Jahr wieder anders präsentiere. Tatsächlich seien bei Sturm immer wieder Äste heruntergekracht, die dann auf die Wanderwege gefallen sind. Deshalb hatte Hach zufolge auch der Ortsbeirat schon vor einiger Zeit Pflegemaßnahmen an der Stelle angeregt.