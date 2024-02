Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Stadtteil Mölschbach haben für Jörg Walter (SPD) die letzten Monate seiner Amtszeit begonnen. Der Ortsvorsteher verrät, was Mölschbach auszeichnet, warum die deutsch-französische Freundschaft so wichtig ist und was es mit dem geplanten Memoriam-Garten auf dem Friedhof auf sich hat.

Mölschbach wurde zu Beginn des Jahres 2024 in einem RHEINPFALZ-Artikel als „Dorf mit sieben Bergen wie im Märchen“ beschrieben. Wie lebt es sich in Mölschbach? Was zeichnet das gesellschaftliche Leben der 1150 Einwohner aus?