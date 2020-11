Die Kreisstraße 9 und die Kreisstraße 10 in der Ortsdurchfahrt Weltersbach sind bereits am Freitag für den Verkehr freigegeben worden, teilt der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern mit. Alle Arbeiten an den Straßen hätten früher beendet werden können als geplant. Die Bergstraße K9 sowie die Mühlbergstraße K10 waren in einem schlechten Zustand und mussten saniert werden.