Die Landesstraße 370 wird ab Montag, 2. August, wegen Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Rothselberg (Kreis Kusel) für den Verkehr voll gesperrt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Rund vier Wochen sind für die Arbeiten geplant. Die Umleitungsstrecke in Richtung der B270 ist ab Kollweiler ausgeschildert und erfolgt über die L369 über Jettenbach nach Eßweiler. Von dort führt die L372 nach Hinzweiler und die L368 weiter nach Aschbach/Reckweilerhof zurück auf die B270 (und umgekehrt). Laut LBM wird die Baumaßnahme auf Höhe der Kreuzung nach Eßweiler (L372) in zwei Bauabschnitte geteilt, so dass jeweils eine Hälfte der Ortschaft bis zum unmittelbaren Baustellenbereich erreichbar sein wird. Die vorhandenen Beschädigungen entlang der Ortsdurchfahrt sind auch der Tatsache geschuldet, dass Rothselberg Teil der damaligen Umleitungsstrecke während des Ausbaues der Ortsdurchfahrt Hirschhorn war. Zur Wahrung der Verkehrssicherheit sind die Sanierungsarbeiten an der Asphaltdeckschicht sowie an der Rinnenanlage dringend erforderlich, so der LBM.