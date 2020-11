Nach einem Verkehrsunfall ist die Hauptstraße (L372) in Kollweiler in Höhe der Hausnummer 24 vorläufig bis Montag, 23. November voll gesperrt. Der Verkehr wird über Rothselberg und Jettenbach umgeleitet, teilt die Verwaltung mit.

Auto kracht auf Giebelwand

Hintergrund der Sperrung ist ein Verkehrsunfall: In der Nacht auf Freitag ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in die fünf Meter hohe Giebelwand eines Schuppens gekracht, teilt Ortsbürgermeisterin Claudia Zahneißen auf Anfrage mit. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Gebäude nun einsturzgefährdet sei. „Der Schuppen wurde weiträumig abgesperrt, damit niemand zu Schaden kommen kann. Momentan laufen noch Sicherungsarbeiten mit Stahlstreben“, berichtete sie am Nachmittag. Da es sich an dieser Stelle der Hauptstraße um einen Engpass handele, müsse die Straße vorläufig voll gesperrt bleiben. Wie Polizeisprecherin Christiane Lautenschläger auf Anfrage berichtete, sei bei dem Unfall Alkohol im Spiel gewesen. Der Fahrer habe seinen stark beschädigten Pkw zwar selbstständig verlassen können, musste aber im Krankenhaus behandelt werden.