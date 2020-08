Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Kindsbach sind beendet, die Ampel ist weggeräumt und die L395 (Kaiserstraße) ist seit Donnerstag wieder frei befahrbar. Das teilt Ortsbürgermeister Knut Böhlke auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die rechtzeitige Freigabe ist von großer Bedeutung, da am Donnerstagabend um 20 Uhr die A6 für den Ausbau der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof zwischen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach voll gesperrt wird. Die Autobahn bleibt bis Montag, 31. August, 5 Uhr, dicht (die RHEINPFALZ berichtete). Die Umleitung ist über die Weilerbacher Umgehungsstraße ausgewiesen. Doch mit der Freigabe der Kaiserstraße steht nun eine weitere Alternativroute zur Verfügung, wie auch Richard Lutz, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern, auf Anfrage bestätigt. Weil in der Ortsdurchfahrt Kindsbach Fahrbahnteiler installiert wurden und parallel zur L395 ein Radweg entstand, gab es seit rund einem halben Jahr immer wieder Behinderungen. Der neue Radweg wird am Donnerstag, 3. September, um 15 Uhr offiziell eröffnet, kündigt Lutz an.