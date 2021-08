Wegen Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Mehlbach in Richtung Schallodenbach wird die L388 ab Montag, 16. August, vollgesperrt. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Ein Teil der Bordsteinanlage werde saniert. Für die reine Dauer der Bauarbeiten ist rund eine Woche eingeplant. Eine weitere Woche diene dann dem Erhärten der neu hergestellten Bordsteine.

Die Umleitungsstrecke in Richtung der B270 nach Katzweiler ist ab Schallodenbach ausgeschildert und führt über Schneckenhausen nach Otterberg und anschließend über die L387 nach Otterbach. Von dort aus geht es weiter über die B270 in Richtung Katzweiler. Die Umleitung gilt gleichermaßen in umgekehrter Richtung. Der vollgesperrte Teil der L388 befindet sich in der innerörtlichen 90-Grad-Kurve, die auf Höhe des Glockenturmes beziehungsweise im Kreuzungsbereich mit der Otterberger Straße liegt.

Nach Abschluss der Bauarbeiten kann die Ortsdurchfahrt in der darauf folgenden Woche wieder befahren werden. Dies wird dann durch eine Verkehrsregelung mittels Ampelanlage und einer halbseitigen Sperrung möglich sein.

Die Kosten für die Bauarbeiten betragen rund 20.000 Euro. Die Sanierungsarbeiten seien dringend erforderlich, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, teilt der LBM mit. Die Vollsperrung diene der Arbeitssicherheit.