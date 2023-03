Wenn in der Straße Geiersberg gebaut wird, dann keine Tiny-Häuser – da ist sich zumindest der Siegelbacher Ortsbeirat einig. Nachdem die Verwaltung einen Bebauungsplanentwurf zurückgezogen hat, wie der stellvertretende Ortsvorsteher Rudolf Klemmer informierte, werde das Thema nun wieder im Bauausschuss besprochen. Kritik wurde am Ablauf laut, weil der Ortsbeirat von der Verwaltung erst über bereits fortgeschrittene Planungen informiert wurde, statt ihn direkt zu hören. „Wir hätten im Vorfeld gern mehr und bessere Informationen gehabt“, sagte Herbert Altschuck und erntete Zustimmung. An die Verwaltung wurden schließlich einmütig die Wünsche formuliert, dass dort keine Tiny-Häuser entstehen, dass der Standort dort für einen Kindergarten geprüft wird und dass künftig früher über Vorhaben informiert wird.