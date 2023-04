Damit Jugendliche auf dem Einsiedlerhof als Gruppe zusammenwachsen können, wäre ein Jugendtreff wichtig, finden die Mitglieder des Ortsbeirates. Doch die Jugendarbeit fehlt auf dem Einsiedlerhof seit Jahrzehnten. Das soll sich ändern.

Ortsvorsteherin Christine Kadel hatte im Vorjahr gefragt, ob in Sachen Jugendarbeit in den Ortsbezirken etwas geplant sei, berichtete sie am Montag. In diesem Zusammenhang habe sie von der städtischen Jugendbedarfsanalyse erfahren, bei der man als Ortsteil leider nicht eingebunden war, wie Kadel bedauerte. Die Kinder des Ortsteils kämen im Grunde nur in der Kita zusammen. Da es keine Schule im Ortsteil gebe, haben die Kinder keine Möglichkeit mehr, als Gruppe zusammenzuwachsen. Es fehle ein Jugendtreff, hieß es im Ortsbeirat. Die Kirche habe früher teils täglich Angebote gemacht. Doch diese seien weggebrochen. Der Ortsbeirat wünscht sich Hilfe von der Stadt. Zum einen solle aufgezeigt werden, was möglich ist, ob Personal zur Verfügung stehe und wie die Jugendarbeit neu gestartet werden könne. Zum anderen plane man das Bürgerhaus neu. Die Fachleute der Verwaltung sollten sich bei der Planung einbringen, um die für einen Jugendtreff notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, wie Kadel betonte.

Angebot abhängig von Personal und Geld

Jan Hastrich, stellvertretender Leiter des Jugendreferates, machte im Ortsbeirat mit Blick auf das Personal wenig Hoffnung. Schon für Jugendtreffs in der Kernstadt fehlten Fachkräfte. Zudem sei ein Ausbau der Jugendarbeit stets eine Frage des Geldes. Erfahrungsgemäß kommen zu den Treffs eher Kinder und jüngere Jugendliche, berichtete Hastrich. Oft reiche den Jugendlichen ein Raum, um sich zu treffen. Denkbar sei dennoch, dass die mobile Jugendsozialarbeit in einem bestimmten Rhythmus vorbeischaut. In Morlautern und Mölschbach gebe es Jugendtreffs, aber keine städtischen, so Hastrich, der Ehrenamtler und Vereine als Träger ins Spiel brachte.

Ins Auge gefasst wurde unter anderem, die Jugendlichen des Ortsteils nach ihren Wünschen zu befragen. Wegen der Raumplanung für das Bürgerhaus wollen Beirat und Jugendreferat in Kontakt bleiben. Wie Kadel unterstrich, wünsche man sich einen Zeitplan, wie man bei diesem Anliegen vorankommen könne.