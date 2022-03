Weil in der Stadt Industrie- und Gewerbeflächen fehlen, wird aktuell die Erweiterung des IG Nord als interkommunales Projekt mit dem Landkreis Kaiserslautern diskutiert. Der Ortsbeirat Siegelbach hat sich nun klar gegen eine Ausweitung des Industriegebietes auf Siegelbacher Gemarkung ausgesprochen.

Einstimmig hat der Beirat die Stadtverwaltung aufgefordert, einer Erweiterung des IG Nord auf der Gemarkung Siegelbachs nicht zuzustimmen. Einem solchen Ansinnen sollte bereits bei einer Erweiterungsplanung vehement widersprochen werden.

In Vergangenheit gegen Willen des Ortsbeirates erweitert

Das IG Nord sei schon in der Vergangenheit entgegen ursprünglicher Planungen und gegen den Willen des Ortsbeirates südlich der L367 auf Siegelbacher Gemarkung erheblich erweitert worden, führte SPD-Fraktionssprecher Robert Gorris aus. Eine erneute Ausdehnung auf Gemarkung des Stadtteils werde aufgrund der Topographie zu kostenintensiven Erdbewegungen führen, die von den Siegelbachern sicher nicht gewollt werden. Aus ökologischer und geologischer Sicht halte man „eine Erweiterung des Industriegebietes Nord in die Gemarkung Siegelbach für absolut unhaltbar“, sagte Gorris.

„Noch näher geht nicht. Wir müssen uns mit aller Macht dagegenstemmen“, betonte Herbert Altschuck (FWG). Fraktionssprecher Horst Hamacher erinnerte daran, dass die Ursprünge der FWG in Kaiserslautern auf eine Bürgerinitiative zurückreichten, die sich gegen das Industriegebiet Nord und für eine Nutzung versiegelter Militärflächen als Industriegebiet ausgesprochen habe.

Regionalausschuss tagt

Voraussichtlich am 7. April wird sich der Regionalausschuss – das Gremium setzt sich aus Vertretern aus Stadtrat und Kreistag zusammen – mit einer möglichen Erweiterung des IG Nord befassen. In diesem Zusammenhang ist die Gründung eines Zweckverbandes vorgesehen. In seiner Sitzung am 7. März hatte der Stadtrat Kaiserslautern zudem beschlossen, dass sich ein Arbeitskreis, dem auch Experten und Umweltverbände angehören, mit der Flächenproblematik befassen soll.