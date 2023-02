Der barrierefreie Ausbau des Bahnhaltepunktes Einsiedlerhof war am Mittwochabend Thema im Ortsbeirat. Mit Blick auf den Nahverkehrsplan der Stadt, der gerade erarbeitete wird, sehen die Räte vor allem gehbehinderte Menschen oder Personen mit Kinderwagen benachteiligt.

Der Grund: Laut Ortsvorsteherin Christina Kadel soll der neue Nahverkehrsplan vorsehen, dass alle Stadtteile eine direkte Busverbindung zum Hauptbahnhof erhalten. Nicht aber der Einsiedlerhof, denn der sei ja bereits durch die Bahn angebunden. Von dieser Bahnverbindung sind allerdings Gehbehinderte, Menschen mit Kinderwagen oder Fahrrädern ausgeschlossen, monierte der Ortsbeirat. Denn die Züge in Richtung Kaiserslautern fahren von Gleis zwei ab, das nicht barrierefrei zu erreichen ist. Diese Personen müssten dann den Bus nutzen, allerdings umsteigen, da es keine Direktverbindung zum Bahnhof gibt. Der Ortsbeirat beschloss, die Stadt noch einmal auf diesen Missstand hinzuweisen, um eventuell auch den barrierefreien Ausbau des Bahnhaltepunktes zu beschleunigen.

Mit dieser Thematik hatte sich im vergangenen Jahr bereits der Stadtrat befasst. Die Fraktionen sprachen sich ebenfalls für einen barrierefreien Ausbau aus. Oberbürgermeister Klaus Weichel hatte damals aber darauf hingewiesen, dass der Ausbau des Haltepunktes gemessen an den Fahrgastzahlen auf der Prioritätenliste der Bahn sicher nicht oben zu finden sei.

Bei umliegenden Betrieben nachhören

Kadel betonte am Mittwoch außerdem, dass sie die Stadt bereits gebeten habe, bei den umliegenden Betrieben abzufragen, wie viele gehbehinderte Mitarbeiter durch die örtlichen Gegebenheiten von einer Benutzung der Bahn ausgeschlossen seien.

Zwei weitere Anregungen gab der Ortsbeirat mit Blick auf den Nahverkehrsplan an die Verwaltung weiter. Im Plan sei keine Schülerverbindung zur Grundschule Hohenecken aufgeführt. Diese sei zwar an anderer Stelle vermerkt, habe es geheißen, der Beirat will die Verwaltung sicherheitshalber trotzdem noch einmal aufmerksam machen. Außerdem solle sichergestellt werden, dass die Busse bei An- und Abfahrt des Stadtteils den gesamten Ort, also den Nord- und den Südteil, anfahren, war sich das Gremium einig. Die Anregungen sollen an die Stadt weitergegeben werden.