Der städtische Entwurf für ein Neubaugebiet „Waechterwiesen“ in Morlautern geht in eine neue Runde. Mit seiner Zustimmung zu den Ergebnissen der frühzeitigen Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden samt Stellungnahmen der Verwaltung hat der Ortsbeirat den Entwurf am Donnerstag mit einer Reihe von Änderungsanträgen an die Verwaltung zurückgegeben.

Im vorliegenden Bebauungsplanentwurf nicht berücksichtigt worden war die vom Ortsbeirat gewünschte Satteldachform für die Häuser im Neubaugelände.