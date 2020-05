Wann in Waldleiningen ein neuer Ortsbürgermeister gewählt wird, ist derzeit noch offen. Das Mainzer Wahlamt und auch die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hätten noch nichts darüber verlauten lassen, gab Erster Beigeordneter Oswald Kullmer auf RHEINPFALZ-Anfrage Auskunft. Kullmer hat selbst sein Interesse an dem Amt bekundet, das seit dem Rücktritt von Ortsbürgermeister Rainer Decker im Januar vakant ist. Der Erste Beigeordnete wird dabei von der Wählergruppe „Das Bündnis“, einem überparteilichen Zusammenschluss, dem auch Decker angehört, unterstützt. Ursprünglich sollte der Urnengang am 5. April stattfinden, doch die Wahl wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. „Ich vermute, dass sie nun im September oder Oktober stattfinden wird“, sagte Kullmer.