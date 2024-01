Sozialdemokrat Markus Schwarz möchte neuer Ortsbürgermeister von Lambsborn werden. Das teilt der SPD-Gemeindeverband Bruchmühlbach-Miesau mit. Der SPD-Ortsverein Lambsborn hatte bereits vor Monaten veröffentlicht, dass der langjährige Amtsinhaber Rudi Molter, der schwer erkrankt ist, nicht mehr antreten wird. An seine Stelle soll Markus Schwarz treten, der seit 2016 einen Sitz im Ortsgemeinderat hat. Der 47-jährige Industriemeister Metall arbeitet seit 25 Jahren bei Bosch und war dort lange in einer Führungsposition. Inzwischen hat er sich zum Fachwirt für Industrie 4.0 weitergebildet und ist laut SPD aktuell als Data Analyst tätig. Vor zwei Jahren wurde er als Angehöriger der IG Metall in den Betriebsrat gewählt. Schwarz ist verheiratet und Vater zweier Töchter. Er ist Mitglied im Lambsborner Fußballverein, engagiert sich bei den Ski- und Wanderfreunden sowie beim Freizeitclub Lambsbachtal, so die SPD.