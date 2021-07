Hanna-Lore Scharding (FWG) ist als Ortsbürgermeisterin von Schneckenhausen zurückgetreten. „Aus persönlichen Gründen“, wie sie auf Anfrage mitteilt. In der vergangenen Woche habe sie bei ihm ihren Rücktritt erklärt, berichtet Harald Westrich, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Er bedauert das: „Wir hatten eine gute Zusammenarbeit.“ Seit 2019 war Scharding Ortsbürgermeisterin. Beworben hatte sie sich damals nicht um den Posten. Da niemand das Amt der Ortsspitze übernehmen wollte, sprang sie schließlich in die Bresche und wurde vom Gemeinderat gewählt. Von 2010 bis 2014 war sie schon einmal Mitglied im Rat und hatte sich nach fünf Jahren Pause wieder dafür aufstellen lassen. Dass ihre Wahl in den Gemeinderat letztlich dazu führte, dass sie Ortsbürgermeisterin wurde, damit hatte sie nicht gerechnet. „Wir Ratsmitglieder waren uns aber einig, dass wir jemanden aus dem Ort an der Spitze brauchen“, meinte sie vor zwei Jahren im RHEINPFALZ-Gespräch. „Wir setzen nun alles dran, dass eine Wahl zusammen mit der Bundestagswahl stattfindet, sofern sich ein Kandidat findet“, stellt Bürgermeister Westrich fest. Am Montagabend, 19 Uhr, findet nun eine Dringlichkeitssitzung des Gemeinderates im Bürgerhaus Schneckenhausen statt. Es geht darum, einen Wahltermin festzulegen.