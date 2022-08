Der Otterbacher Ortsbürgermeister Stefan Kölbel wird aus beruflichen Gründen zum 1. September von seinem Amt zurücktreten. Das teilte der SPD-Politiker der Verwaltung mit. Aufgrund der Folgen des Ukrainekriegs lasse sich das Ehrenamt des Ortsbürgermeisters für die 4080-Einwohner-Gemeinde nicht mehr mit seinem Beruf als Architekt vereinbaren. „Der Zeitaufwand für die Beschaffung aller notwendigen Materialien für die von mir betreuten Bauvorhaben hat sich derart erhöht, dass ich mich nicht mehr im Stande sehe, mein Amt als Ortsbürgermeister und meinen Beruf qualitativ so auszuüben, wie ich den Anspruch an mich selbst habe“, begründet der 64-Jährige seine Entscheidung. Kölbel war seit der Kommunalwahl 2019 Ortsbürgermeister von Otterbach. Ab 31. August beginnt eine Frist von drei Monaten, innerhalb derer die Neuwahl eines Nachfolgers stattfinden muss, so die Verbandsgemeindeverwaltung. „Für das Amt können sich alle Menschen, die in Otterbach wohnen, bewerben.“