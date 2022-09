Das Ensemble ist neu, die Musik zeitgenössisch, die Instrumentierung ungewöhnlich: Achim Seyler, Thomas Lißmann und Thomas Layes bieten am Sonntag, 9. Oktober, in der Abteikirche Offenbach-Hundheim Kammermusik für Orgel und Schlagzeug: „OrgelZeug“.

Zwei Instrumente des Jahres, die Orgel (2021) und das Schlagzeug ( 2022), kommen bei „OrgelZeug“ zusammen. Die treibende Kraft hinter dem Konzert ist der Langenbacher Schlagwerker Achim Seyler, der auch die seit 2019 laufende Reihe „X plus Y“ im Kulturprogramm des Landkreises Kusel organisiert. Für „OrgelZeug“ hat sich Seyler mit Thomas Lißmann, lange als Bezirkskantor sozusagen musikalischer Hausherr der Abteikirche, und dem aus Saarbrücken stammenden Pianisten und Organisten Thomas Layes zusammengetan – das Ensemble „Eins plus Zwei“ war geboren.

Geboten wird ein nicht alltägliches Programm zeitgenössischer Kammermusik: das Konzert für Schlagzeug und Orchester des Komponisten André Jolivet in einer Version für Schlagzeug und Orgel, „Five Scenes from a Snow Country“ von Hans Werner Henze für Marimba solo sowie „Variations on 'America' “ von Charles Ives in einer Bearbeitung für Orgel und Schlagzeug. „Die Orgel war schon Neuland für mich“, räumt Seyler im Rückblick auf die Arbeit an den Arrangements ein, die in der Abteikirche erstmals vorgestellt werden.

Die Kirche als Konzerthalle

Dass das Konzert in der frühgotischen Abteikirche stattfindet, hat zwei Gründe. Zum einen ging es darum, überhaupt wieder Musik in die Kirche zu bringen, zum anderen befindet sich die Orgel nicht auf einer Empore, sondern seitlich im Kirchenraum. Dadurch gibt es genug Platz für die Schlaginstrumente.Seyler ist sich sicher, dass das ungewöhnliche Programm Anklang findet. „Es bedient keine typische Schublade“, sagt er.

Info

Konzert „OrgelZeug“, Sonntag, 9.Oktober, 17 Uhr, Abteikirche Offenbach-Hundheim, Klosterstraße 12. Eintritt auf Spendenbasis, kein Vorverkauf. Laut Veranstalter ist die Zufahrt trotz der Straßenbaustelle im Ort möglich.