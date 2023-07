Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die elfte Orgelnacht in der Stiftskirche mit 22 Programmpunkten basierte zwar auf Schnapszahlen, war aber wahrhaftig keine Schnapsidee. Die Kombination der „Königin der Instrumente“ mit anderen Instrumenten in einem Reihenkonzert erwies sich als Erfolg.

Auch Orgelmusik hat eine Art Hitliste mit populären und reißerischen Knüllern. So durfte zum publikumswirksamen Auftakt der Orgelnacht in der Kaiserslauterer Stiftskirche am Freitag Johann