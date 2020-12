Ein etwa einstündiger Konzertfilm aus der Marienkirche erscheint auf Youtube und im Offenen Kanal. Es spielt Organist Stefan Schlipf.

Die Zwangspause bei den Livekonzerten überbrückt die Marienkirche unter anderem mit einem neuen Konzertfilm. Er dauert rund eine Stunde und wird drei Mal im Offenen Kanal Kaiserslautern ausgestrahlt. Zusätzlich soll er auf Youtube erscheinen.

Der Organist Stefan Schlipf spielt Stücke von Buxtehude, Bach, Kneller, Widor, Janca, Mendelssohn und Reger. Teilweise adventliche, teilweise weihnachtliche, teilweise freie Orgelwerke stehen so auf dem Programm. Maximilian Rajczyk und Philipp Schreyer haben sich um die Aufnahme und die Technik in der Kirche gekümmert, Tim Stemler um den Schnitt. Zusätzlich zur Musik sind viele Bilder von der Kirche und vor allem der Orgel in das Video eingefügt, sozusagen eine reiche Dokumentation des Instruments gibt es nebenbei dazu, so der Veranstalter.

Termine