Mehr als fünf Jahrzehnte lang hat Siegfried Seel die Orgel der protestantischen Gustav-Adolf-Kirche auf der Lauterer Erzhütte gespielt. Nacheinander fünf Pfarrer erlebten ihn als pflichtbewussten, zuverlässigen und stets freundlichen Organisten. Am Mittwoch ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Vertretungsweise spielte er in allen Kirchen der Stadt. Im Hauptberuf war der gebürtige Lauterer als Lehrer tätig, unterrichtete an der Geschwister-Scholl-, später an der Schiller- und der Beilstein-Schule, wo er orthopädisches Turnen vermittelte. Der Sport und die Musik begleiteten ihn Zeit seines Lebens. Noch im Alter engagierte er sich mit Leidenschaft im Seniorensport und der DLRG.

Schon als Zwölfjähriger spielte er vertretungsweise eine Kirchenorgel. Im Gotteshaus auf der Erzhütte, wo anfangs nur ein Harmonium zur Verfügung stand, begleitete er die Liturgie erstmals am Karfreitag 1970. Seine Lehrmeister waren die Lauterer Organisten Heinz Umlauff und Herbert Beutler. „Lernen kann man von anderen, nur nicht nachahmen“, sagte er einmal. Und: „Ich lege Wert auf Fröhlichkeit zum Lobe Gottes.“

Seel erzählte gern, dass er sich auch auf Urlaubsreisen stets die Pfeifeninstrumente der Gotteshäuser ansehe und vor allem anhöre. Beeindruckt war er von einer modernisierten Bach-Interpretation in der Pariser Notre-Dame-Kathedrale.

Bis vor wenigen Tagen saß Siegfried Seel auf der Orgelbank seiner Kirche. „Mit seiner stets freundlichen und herzlichen Art schenkte er allen immer ein Lächeln und ein liebevolles Wort“, sagte Pfarrer Jörg Gotsche am Freitag. „Die Kirchengemeinde wird ihn sehr vermissen.“ Der Gottesdienst am Sonntag findet ohne Orgelspiel statt.