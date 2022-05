Mit dem Konzertorganisten Christian Schmitt erobert sich gerade ein Saarländer die Pfalz. Nach einem spektakulären Konzert im April im Pfalztheater Kaiserslautern reüssierte er am Samstag zum Auftakt der diesjährigen Otterberger Abteikirchenkonzerte gemeinsam mit dem Trompeter Matthias Höfs.

Nach dem Studium an der Saarbrücker Musikhochschule gab es für heute 45-jährigen Schmitt einige Initialzündungen zu einer Weltkarriere wie aus dem Wunderbuch. Das Debüt mit den Berliner Philharmonikern und die Mitwirkungen bei den Salzburger Festspielen eröffneten ihm weltweit die Türen zu Festivals. Vor allem ist er der ständige Organist bei den Bamberger Sinfonikern.

In Otterberg zeigte sich Schmitts spieltechnische Klasse mit einer denkwürdigen Interpretation der „Fantasie und Fuge in g-Moll“ von Johann Sebastian Bach. Die von ihm zu Recht gerühmte Schweizer Goll-Orgel im lichten, aber kammermusikalisch transparenten Glanz weckt bei seinem erlesenen Spiel Assoziationen an ein Uhrwerk. In bestechender Präzision sprudeln die Figurationen, Arpeggien und freien Einschübe bei der Fantasie.

Die Kunst der Fuge

Die Fuge dann zeigt kontrapunktische Umspielungen zu den Themeneinsätzen in glasklarer Architektonik seines exemplarisch durchsichtigen und perfektionierten Spiels. Da erfüllt jede Note ihre präzise Funktion, alles wird stringent artikuliert und bleibt bis in motivische Keimzellen und Verzierungen in kristallener Klarheit.

Neben der Königin der Instrumente kann klanglich eigentlich nur ein weiteres Instrument bestehen. Durchgesetzt hat sich die Trompete, die in barocken Concerti, Sonaten und sogenannten Trumpet Tunes reichlich Literatur findet. Manche Stücke wurden ursprünglich fürs Trompetenregister der Orgel komponiert, erfreuen sich aber in Bearbeitungen für Trompete und Orgel großer Beliebtheit.

Neue Instrumentalisierung

Möglicherweise erschien dem Trompeter Matthias Höfs − kannt durchs Ensemble German Brass sowie als Solist des Philharmonischen Staatsorchester Hamburg − diese Standardliteratur zu „abgespielt“. Er besann sich auf eine Gepflogenheit vornehmlich des Barock, die man heute womöglich des „Plagiats“ verdächtigen könnte: Selbst Komponisten wie Bach nutzten eigene und Werke anderer Komponisten, um sie umzuschreiben, zu bearbeiten oder einfach umzubesetzen.

Das in der Otterberger Abteikirche aufgeführte Concerto stammt aus der Feder Vivaldis und war ursprünglich ein Violinkonzert, das Bach fürs Cembalo nutzte und das hier in einer Fassung für Trompete und Orgel zu hören war. Es entfaltete eine große gravitätische und majestätisch-pompöse Wirkung.

Ziseliert und betörend

Die Trompetenversion erklang durch das betörend schöne und in schlanker klarer Tongebung ziselierende Spiel von Matthias Höfs authentisch. Gleiches gilt für die beiden anderen Bach-Werke, die für diese Besetzung bearbeitet wurden: eine Kirchenkantate und ein Choralvorspiel aus dem „Orgelbüchlein“. Beide Aufführungen gaben reichlich Gelegenheit, die sehr sichere nuancierte Tongebung des exzellenten Trompeters in Kantilenen und virtuosen Umspielungen zu demonstrieren.

Eine zweite thematische Klammer hatte das Konzert mit der stets interessanten Frage nach Klangbildern in der Musik. Richard Strauss galt beispielsweise als „Tonmaler“. Dieser Aspekt kam im letzten Werk der Vortragsfolge zwingend zum Ausdruck. In den 1950er Jahren gestaltete der Maler Marc Chagall zwölf Fensterflächen, die den zwölf Stämmen Israels gewidmet sind. Vier davon deutet der zeitgenössische Komponist Petr Eben im Zyklus „Okna“ mit musikalischen Mitteln aus.

Herausforderung auch für den Zuhörer

Verschiedene Tonsysteme und -reihen werden ebenso verwendet wie unterschiedliche Spieltechniken. Die Trompete wird etwa in verschiedenen Lagen, Anblastechniken sowie mit und ohne Schalldämpfer eingesetzt. Insgesamt zeigt sich, wie Farben und Formen der Bilder sowohl den Komponisten als auch den Interpreten inspirieren.

So entstanden durch das differenzierte Spiel helle und dunkle, strahlende und gedämpfte Klangfarben, scharfe und verschwommen matte thematische Konturen. Es lassen sich viele Analogien assoziieren, wenn man sich auf dieses Abenteuer auch als Rezipient einlässt.