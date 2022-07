Das „Lautern liest“-Festival ist vorbei, die Arbeit getan. Doch was bleibt an Eindrücken von der diesjährigen Aktion beim Hauptorganisator Franz-Josef „Morphy“ Burkhart? „Zum einen sind wir sehr froh, dass ,Lautern liest’ wieder stattgefunden hat.“

Geplant war die diesjährige Ausgabe nämlich schon für 2020, bevor die Pandemie alles überrollte. In diesem Jahr durfte es starten. Der Besucherandrang war „noch nicht auf dem Vor-Pandemie-Niveau“. Gerade die klassischen Lesungen waren „nicht gut genug besucht. Ich merke, dass es da immer noch eine gewisse Zurückhaltung gibt.“

Aber die grundsätzliche Aufstellung und Vielfalt des Festivals empfand der Organisator als gelungen. „Es waren wieder tolle Sachen und Ideen dabei – von der Kinderlesung von Christina Bacher bis zur ausgezeichneten Lesung mit Norbert Scheuer“, die übrigens für Morphy Burkhart zu seinen ganz persönlichen Höhepunkten gehörte. „Wir hatten aber auch wieder schöne Schulaktionen, zum Beispiel die Figur im Hohenstaufen-Gymnasium, die via QR-Code jeden Tag ein anderes Gedicht abspielt. Eine wunderbare Idee, die wir auch beim nächsten Mal aufgreifen möchten. Wir konnten erstmals Lesungen auf Ukrainisch und Russisch für Kinder anbieten. Und zum ersten Mal haben auch Prominente der Stadt vorgelesen.“ Für ihn sehr wichtig, „denn wir bemühen uns seit 18 Jahren, so etwas hinzukriegen. Jetzt haben wir es geschafft. Und wir hoffen, dass wir das nächstes Mal wieder fortsetzen können.“

Nächstes Jahr soll mehr Werbung gemacht werden

Schwer getan hat sich das Organisationsteam in diesem Jahr mit der richtigen Werbung für das Festival. „Wir hatten nur ein Plakat als Werbemöglichkeit“, weil der nötige Etat gefehlt habe. „Das muss man bei nächsten Mal sicherlich besser machen. Aber dass das Festival überhaupt stattgefunden hat, ist mir mehr wert, als alles andere“, sagt der 69-jährige Literatur-Aktivist der Stadt. Und so seien auch die schlecht besuchten Lesungen „kein Grund, auf die Vielfalt zu verzichten“. Denn gerade die Vielfalt an Themen, Genres und Autoren steht bei „Lautern liest“ im Mittelpunkt.

Burkhart zeigt sich zufrieden: „Die Idee hinter dem Festival, die sowohl klassische Lesungen als auch die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beinhaltet, die mit ihren Aktionen für das Lesen werben konnten, hat aus meiner Sicht funktioniert und sich nachhaltig durchgesetzt.“