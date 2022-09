Migrationsberatungen für erwachsene und jugendliche Zuwanderer sind in Stadt und Landkreis Kaiserslautern nach wie vor gefragt, das Angebot der Beratungsstellen und Ansprechpartnern dagegen immer noch wenig bekannt. Am bundesweiten Aktionstag zum Kennenlernen hatten deshalb örtliche Beratungsstellen am Dienstagnachmittag in die Gemeinschaftsunterkunft Post des DRK-Kreisverbands Kaiserslautern-Stadt eingeladen.

„Wir müssen mehr an die Öffentlichkeit“, unterstrich Heide Güldenfuß vom DRK-Kreisverband Kaiserslautern-Land beim Austausch am langen Tisch mit Vertreterinnen vom Internationalen Bund (IB), Akademischen Bildungszentrum (ABZ) und dem Caritas-Zentrum. In Gemeinschaftsunterkünften wisse man über die Angebote der Beratungsstellen zwar Bescheid. Aber nicht jeder Zuwanderer, der in Stadt oder im Landkreis ankomme, wisse um die Beratungsmöglichkeiten. Selbst Migranten, die schon längere Zeit hier seien, fielen oft irgendwann hinten runter.

Absolut unverständlich war den Migrationsberatern, dass geplant sei, die bisherigen Bundesmittel ab 2023 um 20 Prozent zu kürzen. Das bedeute eine Reduzierung von bundesweit bisher 79 Millionen auf dann 57 Millionen Euro, verdeutlichte Nurcan Deniz vom Caritas-Zentrum. Dabei sei die Nachfrage nach Beratung aktuell sehr hoch. Auf ihrer Teilzeitstelle berate sie zurzeit 170 laufende Fälle. Mustafa Turhan berichtete von täglich zehn Beratungsgesprächen, die er regelmäßig im Akademischen Bildungszentrum führe. Anfragen und Empfehlungen dazu kämen in der Regel über das Jobcenter, die Ausländerbehörde oder auch von Freunden und Bekannten.

Viele Menschen aus der Ukraine nutzen das Angebot

Über vier Stunden verteilt hatten am Ende des Aktionstags rund 90 Menschen, darunter sehr viele Menschen aus der Ukraine, den Weg ins geräumige Foyer der ehemaligen Hauptpost gefunden. Für individuelle Beratungen waren Sitzecken und Stehtische aufgebaut. Gerne angenommen wurden die internationalen Häppchen. Einige der Besucher seien auch nur gekommen, um sich für die Beratung zu bedanken, berichtete Birgit Steinmann (DRK).

Er habe hier seine zweite Heimat gefunden, schilderte Masoud, der es sich in einem der Sessel gemütlich gemacht hatte. Lediglich Kontakte fürs Sprechen fehlen ihm noch, so der 35-jährige Iraner. Er lebe seit knapp drei Jahren in Deutschland, habe in einem Pflegeheim ein Praktikum abgelegt und wolle jetzt eine Ausbildung in dem Beruf beginnen. Am Wochenende arbeite er ehrenamtlich in einem Tierheim im Landkreis, ergänzte er noch.

Oleh, 55 und von Beruf Chirurg, war erst im August aus Kiew in die Pfalz gekommen und damit Ehefrau und Tochter gefolgt, die bereits seit März in Weilerbach wohnten. Seinen Beruf möchte Oleh auch hier ausüben, aber – auch um für die Jugend ein Vorbild zu sein – zuerst die Sprache erlernen. Zum Sprachkurs in Landstuhl habe er sich bereits angemeldet, berichtete er. Außerdem besuche er regelmäßig Migrationsberaterin Svetlana Lehmann, die zu seiner freudigen Überraschung seine Sprache spricht.

Für Artur, der ebenfalls aus der Ukraine kam, ist die fremde deutsche Sprache „nur ein bisschen“ ein Problem. Im Burggynasium, das er seit einem guten halben Jahr besucht, sei er bestens angekommen, bekräftigte der Elfjährige. Hausaufgaben bekomme er nicht, habe aber schon jede Menge Freunde, nämlich „die ganze Klasse“. Was ihm in seiner neuen Heimat bisher am besten gefällt? Die Busse, mit denen er zur Schule fährt: „Die bekommen sieben Sterne.“