Jetzt ist sie als „Spitzensportlerin“ auf dem Podium: Musikvermittlerin Ingrid Hausl. Beim Familienkonzert im SWR-Studio übertraf sie die kühnsten Erwartungen.

Das jüngste musikpädagogische Projekt der deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP) unter dem Titel „Orchesterolympiade“ geht von der vordergründigen, scheinbar absurden Prämisse aus, dass es beim Konzert einen „Wettlauf nach Noten, einen konzertierenden Wettstreit“ gäbe. Nach dem Motto „Wer kann schneller und vor allem lauter?“ Ein Alptraum eines jeden Dirigenten, und doch hat genau diese Eigendynamik schon gewisse Aufführungen mancher Orchester und

Ensembles geprägt.

Wenn man so will ist das Miteinander (homophon), gegeneinander (polyphon, kontrapunktisch) und nacheinander (Imitation, fugiert) auch ein Kompositionsprinzip. Daraus machte die rhetorisch gewandte, schauspielerisch als Absolventin einer Augsburger Clownschule versierte Darstellerin und Moderatorin eine Mischung aus Bühnenshow, Erzähl- und Mitmachtheater. Dabei zog sie alle Register eines lebendigen Musikunterrichts in einer anschaulichen Lehr- und Schulstunde.

Geschichten erzählen

Der zweite Aspekt war neben diesem Kräftemessen der Stimmgruppen im direkten Vergleich, dass die Instrumente nicht nur wetteifern, sondern auch gemeinsam Geschichten erzählen: In Tönen Stimmungen, Episoden ausdrücken, was viele Komponisten wussten und nutzten: Prominente Beispiele sind Richard Strauss in der sinfonischen Dichtung um „Till Eulenspiegels Streiche“ oder Smetana in der Illustration, wie eine sprudelnde Quelle zu einem breiten Fluss („Die Moldau“) wird. Hier nutzte jetzt die DRP die Steilvorlage des Komponisten Benjamin Britten, der eine Suite als klingenden Konzertführer komponierte, „The Young Person’s Guide to the Orchestra“, der all diese Themenfelder kompositorisch über einem Thema von Henry Purcell be- und verarbeitet.

Man war sich nach der denkwürdigen Lehrstunde nicht schlüssig, was mehr zu loben ist, diese schildernde Musik oder die Umsetzung von Hausl mit Dirigent Günther Albers? Der wurde von Hausl absichtlich als Schiedsrichter ins Spiel gebracht, was die Stimmung weiter anfachte und die Register anfeuerte. Das Publikum sorgte mit Body-Percussion für die Fanunterstützung. Großartig!

Volles Klangspektrum bedient

Dirigent Albers räumte nicht nur das Feld, um einem kleinen Jungen das Dirigentenpult zu überlassen, er zeigte auch als Frankfurter Hochschulprofessor außergewöhnliches Faible für solche Projekte, was nicht selbstverständlich ist. Albers räumte ein, dass ein Dirigent dem Orchester zwar zugewandt aber dessen Spiel gegenüber auch ignorant sei. Natürlich wurde der komplette Zyklus nach den Mosaiksteinen in Kostproben einzelner Register und Instrumentalsolisten auch komplett vorgetragen: Nicht mit dem zuvor charakterisierten und mitunter karikierten Selbstbehauptungswillen, sondern in der gewohnten Harmonie und spielerischen Reinkultur der ausgeglichen besetzten DRP.

Es schien sogar – als Reaktion auf die vorherige Parodie - noch ausgefeilter als sonst, was auch für den Gastdirigenten spricht, der Hausl optimal unterstützte. Er war wie sie mit Herzblut bei der Sache, man suchte und fand die Interaktion mit den Kindern und gemeinsam erarbeitete man das Kapitel der (klingenden) Instrumentenkunde, der Orchesterbesetzung und des Klangspektrums von den Tiefen von Kontrabass und Basstuba bis in die Höhen der Piccoloflöte.

Hausl blieb am Ende des Kerngedankens des Wettbewerbs treu und belohnte am Ende die Kinder mit einer goldenen Medaille – eine weitere schöne Geste und nachahmenswert!