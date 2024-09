Leider nicht im Großen Haus, dass derzeit wegen Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht, und leider nur in einer halbszenischen Inszenierung, aber doch immerhin ein Anfang: Am Samstag startet die Musiktheatersparte des Pfalztheaters in der Kaiserslauterer Fruchthalle mit Jules Massenets Goethe-Oper „Werther“ in die neue Saison.

Als vor 250 Jahren, genauer am 29. September 1774, Johann Wolfgang von Goethes