„Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe!“ ist die nächste Ausgabe der Reihe Musikcafé der Freunde des Pfalztheaters betitelt. Am Sonntag, 2. April, gibt es ab 14.30 Uhr einen Streifzug durch die Welt der Operette.

Mit der Operette verbindet sich für viele Menschen nicht nur die nostalgische Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“ und eine große Gefühlsseligkeit, sondern auch der Zauber schwelgerischer Melodien, manchmal aber auch ein fast schon kabarettistischer Witz in den Texten und eine gewisse Frivolität. Für das Musikcafé der Freunde des Pfalztheaters am 2. April haben drei beliebte Ensemblemitglieder des Pfalztheaters, Monika Hügel, Astrid Vosberg und Daniel Böhm, einen Streifzug durch die Welt der Operette zusammengestellt. „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe“ nach dem Lied aus Paul Linckes unsterblicher Operette „Frau Luna“ haben sie als Titel für ihr Programm gewählt – und Liebe ist nicht nur auf dem Mond ein Thema, sondern in der Operette geradezu allgegenwärtig.

Das Gesangstrio wird von Frank Kersting am Klavier begleitet, Andreas Bronkalla übernimmt die Moderation des Nachmittags. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Beginn des Musikcafés ist um 14.30 Uhr, Einlass ins Theater ist ab 14 Uhr.