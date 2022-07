„Das wird heute ein ruhiger Abend!“ Damit meinte der Mann von der Security nicht die lautstarken Rockklänge der Band Fused, sondern die Friedfertigkeit der Anhänger. Rund 500 Menschen kamen am Samstag in die Fuchsdelle bei Erfenbach, wo die Hobby-Singers zum Open-Air geladen hatten. Fused begannen um 21 Uhr fulminant mit dem Queen-Hit „We will rock you“. Die Band bietet ein breites Spektrum an Musikrichtungen, neben Stücken von Black Sabbath und Deep Purple wurden auch Popsongs der Backstreet Boys so interpretiert, dass man meinte, einen Rocksong zu hören. Von Beginn an hatte Sänger Stefan Ahme das Publikum auf seiner Seite. Die Band zeigte Stehvermögen und spielte schließlich bis 1 Uhr. Hans-Peter Schläfer, der Vorsitzende des Veranstalters Hobby-Singers, zeigte sich mit dem Konzert zufrieden. Das Konzert war im Rahmen des 50+1-Jubiläums der Hobby-Singers das erste größere Event seit Ausbruch der Pandemie, Waldfest, Waldfest der Zuversicht (zusammen mit „alt – arm – allein“) sowie Kindergartenfest fallen 2022 erneut aus.