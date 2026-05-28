Talente probieren sich beim „Open Mic“-Abend des Unikat Comedy Clubs der Kaiserslauterer RPTU aus – mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Schön, mal wieder eine Veranstaltung an der Lauterer Uni erlebt zu haben. Auch wenn man in diesem Fall nicht unbedingt das große und vielleicht auch etwas inflationäre Wort „Kultur“ bemühen muss. Denn die Inhalte des von Anabel Weiß, Simon Matula, Daniel Betz oder Bünni vorgetragenen Programms waren nicht unbedingt von „tiefer Schürfe“. Eher rein unterhaltend und auf sympathischem Amateur-Niveau.

Man merkte es eigentlich allen Vortragenden an, dass sie an Bühnenpräsenz, Stringenz und Ausdruck noch arbeiten müssen. Aber genau dafür, also um Bühnenerfahrung zu sammeln und die eigene Wirkung auszuprobieren, sind ja solche Abende da. Außerdem stießen die Vier auf ein wohlwollendes Publikum, das auch weniger ausgefeilte Mühen gutwillig genoss und mit Applaus nicht sparte.

Menschenfresser in der Zeitung

„Fußballprofis der oberen Klassen sind fett bezahlt und schaffen es trotzdem, sechs zu eins zu verlieren. In der Kreisklasse fällt der Stürmer vor dem leeren Tor hin und knallt den Ball an die Latte. Oder irgendein Uwe schlenzt den Ball in den Winkel und holt sich dabei einen Kreuzbandriss“, analysierte Anabel Weiß der Deutschen liebsten Sport. Dazu lieferte sie per Gitarre und Gesang wilde Knüttel- und Schüttelreime auf Zuruf.

Daniel Betz nannte Lautern eine schöne Stadt, aber nur, weil er kurz vorher durch Pirmasens gefahren sei. Desweiteren erzählte er von einem Kumpel, der nach Berlin gegangen sei und dann als Menschenfresser in der Zeitung gestanden habe. Darauf seine Mutter: „Ja, da musste er schon nach Berlin gehen, bei uns fällt’s auf, wenn einer fehlt.“ Witzchen über den „Krustenbraten vom Jungmann“ oder von „Beinscheiben vom Manfred an Cherrytomaten“ folgten. Einen verbalen Ellenbogenstoß in Richtung Xavier Naidoo, der ja gerne von Menschenfresserei faselt, konnte sich Betz denn nicht verkneifen.

Profi-Fälscher und Pferde-Wrestler

Simon Matula – augenscheinlich Wrestlingfan – erzählte von einem Wrestler, der von Pferden aufgezogen worden sei, nachdem ihn seine Eltern verstoßen hatten. Und als ihn dann die Pferde verstoßen hätten, sei er von Wrestlern fertig erzogen worden. Und Bünni aus Mannheim sagte, er sei professioneller Unterschriften-Fälscher. Um nach schlechten Noten dem Hausschlappen seiner Mutter zu entgehen. Später habe er dann ein Geschäft daraus gemacht, in dem er auch Unterschriften für seine Mitschüler gefälscht habe. Eine für zwei Euro. Oder drei für fünf.

Wenn beim nächsten Mal die Späßchen ein wenig treffsicherer und vielleicht gar kritischer ausfallen, wird’s sicher noch besser.