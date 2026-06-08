Das Programm zur Langen Nacht der Kultur ist riesig. Wir haben Lautrer und Lautrerinnen nach Tipps gefragt. Heute: Morphy Burkhart, Inhaber der Buchhandlung „Blaue Blume“.

„Das Schöne bei der Langen Nacht der Kultur ist, dass immer wieder neue Spielorte mitmachen und so Atmosphären entstehen, die oft überraschend und ungewöhnlich sind. Der Friseursalon Christine Wolf mit Kollegen hat in der Vergangenheit immer wieder Kulturveranstaltungen unterstützt, etwa mit Lesungen. Am Samstag lockt die Vernissage einer Fotoausstellung der Uni-Foto-AG in die Alleestraße. „Secrets of K-Town“, so der Titel der Ausstellung, richtet den Blick auf verborgene Orte und unscheinbare Details in der Stadt und bietet so neue Perspektiven, die dazu einladen, die Stadt neu und anders zu entdecken, vielleicht schon beim anschließenden Gang durch die Kulturnacht. Zunächst aber locken das kulinarische Angebot aus dem Unterhammer im Karlstal und Uwe Frosch mit Gitarre und Gesang zum Verweilen. Die Wetterprognose ist gut, also ist danach dann „Open Air“ angesagt, zum Beispiel bei der Party auf dem Stiftsplatz.“